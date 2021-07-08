تراند الفن: الأعلى خلال 10 سنوات.. صناديق النفط والغاز تجتذب 18 مليار دولار في 6 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - كشف تقرير لبلومبرج أن صناديق النفط والغاز جذبت استثمارات هي الأعلى خلال 10 سنوات، موضحًا أن تدفق رؤوس الأموال إلى صناديق المؤشرات التي تركز على أسهم النفط والغاز الأمريكية في أعلى معدل لها خلال عقد من الزمان، وهي علامة أخرى على اهتمام المستثمرين المتجدد بقطاع النفط الصخري.

وفق التقرير، جرى ضخ ما يقرب من 18 مليار دولار في صناديق المؤشرات المرتبطة بأسهم الطاقة الأمريكية منذ مطلع عام 2021 وحتى الآن، وهو أكثر من أي من السنوات العشر السابقة، وتقريبًا ثلاث مرات المبلغ الذي تحقق في النصف الأول من عام 2020، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة “بلومبرج”، كما تم تخصيص أكثر من 60% من الأموال المتدفقة هذا العام للصناديق التي تركز بشدة على شركات الوقود الأحفوري.

جذب أقوى ارتفاع في أسعار النفط والغاز منذ عام 2009 المستثمرين، حيث نجحت شركات التنقيب عن النفط الصخري في الخروج من وباء فيروس كورونا بتدفقات نقدية قياسية تعهدوا بردها للمساهمين، بدلاً من الإنفاق على النمو.

ويعد ذلك تحولًا من سنوات من إعطاء الأولوية لتوسعات الشركات على عوائد المستثمرين، ما أدى لفقدانها مكانتها في وول ستريت.

كما قفز النفط بأكثر من 50% هذا العام في ظل انتعاش الطلب بوتيرة أسرع، ما أضاف تحالف “أوبك بلس” من إمدادات، في الوقت الذي ظل فيه الإنتاج الأمريكي ثابتًا، كما حققت صناديق المؤشرات التي تركز على أسهم الطاقة حتى الآن متوسط عائد بلغ 43% في عام 2021، وهو ما يفوق أي قطاع آخر.

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