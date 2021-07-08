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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 24 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : فاجأت المطربة السورية أصالة نصري، جمهورها بقصة شعر جديدة والمعروفة باسم بـ”قصة البيكسي” وصبغة باللون الأصفر الذهبي.
ونشر مصفف الشعر اللبناني، وسيم ستيف، على حسابها الرسمي في “انسقترام” صورة تظهر المطربة “أصالة” باللوك الجديد الذي أثار تباين الآراء بين جمهورها.
جدير بالذكر أن “قصة البيكسي” تعتبر من أحدث صيحات الموضة خلال عام 2021؛ حيث ظهر بها العديد من النجوم العالميين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “أصالة” تفاجئ جمهورها بقصة شعر جديدة باللون الذهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.