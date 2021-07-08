تراند الفن: شاهد: تقرير مصور من داخل سكن العمالة المخالفة في سوق عتيقة بالرياض .. وبعد تتبعها كانت المفاجأة!

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : حوّلت العمالة المخالفة في مدينة الرياض البيوت المهجورة بسوق الجملة في حي عتيقة إلى مستودعات لتخزين المواد الغذائية والبضائع. وذكرت قناة “الإخبارية” في تقرير نشرته على حسابها في موقع “تويتر” أنها تتبعت العمالة المخالفة إلى داخل البيوت المهجورة في سوق عتيقة لتكتشف تحويله إلى مستودعات تفتقر لأدنى اشتراطات السلامة. وأظهر التقرير لحظة دخول عمارة سكنية لتكتشف أنها تحولت مستودع للبضائع المجهولة ومكتب لاستقبال البضائع مجهولة المصدر.

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