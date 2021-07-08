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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن 41 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : حوّلت العمالة المخالفة في مدينة الرياض البيوت المهجورة بسوق الجملة في حي عتيقة إلى مستودعات لتخزين المواد الغذائية والبضائع.
وذكرت قناة “الإخبارية” في تقرير نشرته على حسابها في موقع “تويتر” أنها تتبعت العمالة المخالفة إلى داخل البيوت المهجورة في سوق عتيقة لتكتشف تحويله إلى مستودعات تفتقر لأدنى اشتراطات السلامة.
وأظهر التقرير لحظة دخول عمارة سكنية لتكتشف أنها تحولت مستودع للبضائع المجهولة ومكتب لاستقبال البضائع مجهولة المصدر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: تقرير مصور من داخل سكن العمالة المخالفة في سوق عتيقة بالرياض .. وبعد تتبعها كانت المفاجأة! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.