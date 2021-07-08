نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير للصيف وتنزيلات رهيبة حتى 25% على الهواتف الذكية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض الجوالات في جرير للصيف، تعتبر jarir bookstore مكتبة جرير السعودية من أكثر الأماكن شعبية للعملاء في المملكة العربية السعودية حيث تقدم المكتبة مجموعة واسعة ومختارة من الأجهزة المحمولة المتميزة 2021، يمكن للعملاء الحصول على الهاتف المحمول المطلوب بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات من العملاء، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مكتبة جرير السعودية للهواتف المحمولة وبأقل الأسعار.
عروض جرير للجوالات
تميزت مكتبات جرير السعودية للهواتف النقالة بتقديم أفضل الأجهزة العالمية حيث تتعاقد المكتبة مع الشركات الكبرى التي تنتج هواتف محمولة متميزة ومعتمدة حتى تقدم أفضل منتجاتها للعملاء. حيث أن مكتبات جرير تقدم الكثير من العروض على الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت والأجهزة المنزلية بالإضافة إلى العروض الهائلة التي يمكن للعميل الحصول عليها إذا رغب في ذلك من مكتبات جرير والتي يمكن أن تصل حتى 35٪ من القيمة الحقيقية لسعر الجهاز.
عروض جوالات جرير
تعتبر الهواتف من مكتبة جرير هي أكثر الأقسام المفضلة لدى العملاء السعوديين، حيث أنهم يفضلون الشراء باستمرار من هذا القسم، نظرًا لوجود العديد من أنواع الهواتف الذكية، والتي تعرض دائمًا العديد من الألوان وتقدم أيضًا العديد من الميزات مثل توفير كل متطلبات هذا القسم، عرض كافة الهواتف على موقع الويب الخاص بهم، حيث تقوم هذه المكتبات التجارية بعرض هذه الهواتف للسعوديين في العديد من الفروع والمنشآت الخاصة بمكتبات جرير وتعرضها دائمًا بخصائص مختلفة.
عروض جرير على الجوالات
- عروض جرير اليوم على جرير ايفون 11 برو تقدم جرير منتج مجدد من الدرجة B،هApple iPhone 11 Pro Max، سعة 64 جيجابايت، أخضر الليل، 4G بسعر 4207 ريال سعودي بدلاً من 5259 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير منتج مجدد من الدرجة B، سامسونج جالكسي S10 بلس، شريحتين، 128 جيجابايت، أبيض، 4G بسعر 3159 ريال بدلاً من 3949 ريال.
- تخفيضات جرير أوبو A54 سعة 128 جيجابايت ستار بلو 4 جي إل تي إي بسعر 699 ريال بدلاً من 849 ريال.
- عرض جرير أوبو A54، سعة 128 جيجابايت، أسود، الجيل الرابع 4G، السعر 699 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير TCL 20Y سعة 128 جيجابايت، بنفسجي أزرق، 4G LTE بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات تي سي إل 20Y سعة 128 جيجابايت، أسود أنيق، الجيل الرابع 4G بسعر 449 ريال بدلاً من 599 ريال.
- مكتبة جرير اون لاين موتورولا G20، سعة 64 جيجابايت، وردي فلامينجو، الجيل الرابع 4G، بسعر 569 ريال بدلاً من 659 ريال.
- بطاقة سامبا جرير موتورولا G20 سعة 64 جيجابايت بريز بلو 4G LTE بسعر 569 ريال بدلاً من 659 ريال.
- بطاقة خصم جرير شاومي ريدمي نوت 10 5 جي، 128 جيجا، رمادي جرافيت، 5 جي، بسعر 829 ريال سعودي بدلا من 879 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير سامسونج، م52 ، 128 جيجا، بنفسجي، الجيل الرابع، بسعر 1249 ريال سعودي.
- كود خصم جرير Samsung Galaxy A22 5G، 128 GB، Gray، 5G بسعر 899 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف Samsung Galaxy A22 5G، سعة 128 جيجابايت، بنفسجي فاتح، 5G بسعر 899 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سامسونج جالكسي A32، سعة 128 جيجابايت، أسود رائع، الجيل الرابع 4G، بسعر 949 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير سامسونج جالكسي A32، سعة 128 جيجابايت، أبيض رائع، الجيل الرابع 4G، بسعر 949 ريال سعودي.
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