تراند الفن: تكدس مروري أعلى الطريق الدائري في اتجاه “ميدان لبنان ـ الهرم” (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - شهد الطريق الدائري، مساء اليوم الأربعاء، تكدس مروري في اتجاه “ميدان لبنان ـ الهرم”، وشلل في الحالة المرورية، ويعمل رجال المرور حاليا على تخفيف تلك الكثافات وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات، بالالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المروية؛ حفاظًا على سلامتهم.

وتُتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مُراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لتذليل أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وتم التنسيق مع إدارات المرور على مُستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المُرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات.

وتمركز عدد من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000.

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