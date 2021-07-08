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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 23 دقيقة مضت المرصد 18 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت منى المري ، مديرة عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سبب الانفجار الذي وقع بميناء جبل علي مساء اليوم الأربعاء واصفة ذلك بالحادث طبيعي.
وقالت المري خلال مداخلة مع قناة العربية، أن الحريق كان حادث طبيعي نتيجة اشتعال النار في حاوية تحمل مواد قابلة للاشتعال على متن إحدى السفن.
وأضافت المري : “ودبي من أكثر مدن العالم أمناً، وقد قمنا بمتابعة ونقل الحدث باستمرارية تفادياً للإشاعات”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. مسؤولة بحكومة دبي تكشف السبب الحقيقي وراء الانفجار الضخم الذي وقع بميناء جبل علي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.