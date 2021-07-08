تراند الفن: «الأمن السيبراني» يعلن افتتاح باب التسجيل للانضمام إلى «أكاديمية أبل» بالرياض

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، افتتاح باب التسجيل للانضمام إلى أكاديمية أبل Apple Developer Academy في الرياض.

وأوضح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أعلنت شركة “أبل” أنها اختارت، العاصمة الرياض مقرًا لأكاديميتها “Apple Developer Academy”؛ لتُصبح المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تأسيس هذه الأكاديمية التي ستُخصص في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات.

وتأتي هذه الشراكة الاستثنائية بين كل من شركة “أبل” العالمية العريقة، مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

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