تراند الفن: تامر حسني يعلن موعد طرحه فيديو كليب “صعبة”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - روج الفنان تامر حسني، لفيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان “صعبة”، مشيرًا إلى أنه سيتم طرحه خلال أيام.

ونشر تامر صورة من الكليب عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، معلقًا: “كليب صعبة خلال أيام إن شاء الله”.

ويعرض لتامر حسني حاليًا بالسينمات فيلم “مش أنا” الذي حقّ أعلى إيرادات، أمس الثلاثاء، وصلت إلى 1,007,235 جنيهًا، بشباك التذاكر، واستطاع فيلم “مش أنا” أن يحقق انتعاشة فنية في السينمات منذ طرحه، ليصل إجمالي إيراداته إلى 18 مليونًا و801 ألف جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني مجموعة من الفنانين منهم: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

والفيلم تدور أحداثه حول شاب يُدعى “حسن” يجسد دوره تامر حسني ويعاني من انفصام حاد في الشخصية، ويمر بعديد من الأزمات والمواقف المؤلمة مع عائلته وأصدقائه، ويفعل أشياء لا يشعر بها، وينكر أنه فعلها.

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