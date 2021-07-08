تراند الفن: شاهد فيديو جديد من موقع الانفجار الضخم في ميناء جبل علي بدبي

صحيفة المرصد : رصد مقطع فيديو جديد من زاوية قريبة، مساء اليوم الأربعاء، آثار الانفجار الذي وقع في حاوية على سفينة بميناء جبل علي في دبي.

وأظهر مقطع فيديو الأضرار المادية وتناثر شظايا النيران على رصيف ميناء جبل علي التي نجمت عن وقوع الانفجار الذي هز دويه إمارة دبي.

وأبانت اللقطات، تواجد مكثف لفرق الدفاع المدني في دبي للتعامل مع الحريق الناجم عن الانفجار، بالإضافة إلى تطويق الشرطة لمكان الحادث.



