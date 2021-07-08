فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : اعترف الكاتب مشاري الذايدي، مساء اليوم الأربعاء، أنه كان متطرفًا في بداية شبابه في سن التاسعة عشر وذلك خلال أواخر الثمانينيات، في ذروة المد الصحوي بالسعودية. وقال “الذايدي” في مقابلة مع برنامج “الموقف” على قناة “السعودية”: “أنا كنت أنتمي إلى هذه الجماعات وكنت مقتنع بأفكارها.. وهذا شيء معروف ولم أُخفه.. وهذا الكلام كان قبل عام 1995”. وأضاف: “احنا في أواخر الثمانينيات كنا شباب في سن 18 أو 19 سنة وحصل نشاط وكنا متطرفين واصطدمنا بأجهزة الدولة ودخلنا السجن في هذه السن”. وتابع “الذايدي”: أنا أقول “من لم يكن في شبابه في السعودية صحويًا في هذا الوقت فليحمد الله لكن ليس له قلب، كانوا هيمنوا على المجتمع.. لكن من لم يدرك ضررهم حينما يكبر فليس له عقل”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رد مفاجئ من مشاري الذايدي على اتهامه بالتطرف في بداية شبابه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.