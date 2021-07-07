تراند الفن: جدد عقده مع الزمالك بسبب خطأ إملائي.. أبرز 4 تصريحات لمحمود جنش

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 11:09 مساءً - تحدث محمود عبد الرحيم “جنش”، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن العديد من الملفات بشأن مستقبله من الفريق الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رده على العديد من الشائعات التي تحاصر نادي الزمالك الفترة الأخيرة.

وأعلن جنش خلال تصريحات تلفزيونية له، توقيعه على عقد جديد مع القلعة البيضاء منذ ساعات قليلة، بسبب وجود خطأ إملائي في عقده القديم.

وكشف الحارس، بأنه تلقى الفترة الماضية اتصال هاتفي من كابتن حسين لبيب رئيس الزمالك، ليخبره بأن هناك خطأ إملائي في بعض نسخ العقد.

وواصل: “الفترة الماضية كان هناك ضغط مباريات ولم أكن قادر على التواصل مع الإدارة، ولكن مؤخرا أبلغت الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري بالفريق، وعقدنا جلسة ومضيت العقد الجديد”.

وكشف “جنش” بأنه عقده الجديد مع الزمالك مستمر لمدة موسمين، موضحا أنه ألغي بند كان متواجد بالعقد القديم، وهو حصوله على راتب أعلى من أي حارس يتم التعاقد معه مجددًا.

وواصل غاضبا من قناة النادي، كونها لم تدافع بشكل جيد عن لاعبي الفريق والشائعات التي تحاصرهم، قائلا نجوم الفريق ناشدوا إدارة الزمالك السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز بإيقاف ذلك الهجوم، الذى لم يحدث مسبقا في عهد مرتضى منصور.

وعن الخروج الإفريقي قال “جنش”: “الزمالك فرط في أسهل بطولة إفريقيا، ولكن الزمالك كان يمر بأزمات غير عادية، ولم نلقى أي دعم طوال هذه المدة، ولكننا كنا نتعرض لهجوم مستمر”.

واختتم جنش تصريحاته قائلًا، بعد الخروج الإفريقي، كبار الفريق تعاهدوا على تحقيق بطولة الدوري لتعويض الجماهير، وعدم تكرار سيناريو إفريقيا مرة أخرى، معاهدا الجماهير بتحقيق بطولة الدوري.

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