تراند الفن: «الأمن العام» يحذر من محاولة الوصول إلى المسجد الحرام بدون تصريح..10 آلاف ريال غرامة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 11:09 مساءً - جدد الأمن العام التحذير من محاولة الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به من دون التصاريح اللازمة.

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر” “غرامة (10,000) ريال لكل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة دون تصريح”.

وأضاف الأمن العام أن العقوبة والغرامة تتضاعف في حال التكرار خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك بناء على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

واشترطت وزارة الحج والعمرة توافر عدد من الشروط لأداء فريضة الحج للعام الهجري الجاري، وتتمثل في (ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في الحج خالية من الأمراض المزمنة.

كما اشترطت أن يقتصر أداء المناسك على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عامًا للحاصلين على لقاح كورونا، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين “محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة”).

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