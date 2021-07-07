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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 11:09 مساءً - أدمن 4 دقائق مضت المرصد 3 زيارة
صحيفة المرصد : نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو جديد يوثق لحظة إخماد الحريق الناجم عن انفجار ميناء جبل علي.
وقال المكتب في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “إنه تمت السيطرة على حريق ناجم عن انفجار داخل حاوية على متن سفينة في ميناء جبل علي؛ ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات”.
ولم يوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأسباب وراء الحريق في الحاوية على السفينة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا موسعًا في الحادث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو جديد يوثق لحظة إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في ميناء جبل علي بدبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.