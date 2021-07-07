تراند الفن: بعدما عاش حياة المليارديرات .. تعرف على تفاصيل قصة “عارف نقفي” وانهيار شركته العملاقة “أبراج كابيتال في دبي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن تفاصيل قصة الملياردير الباكستاني، عارف نقفي، وانهيار شركته العملاقة “أبراج كابيتال” ومقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصحيفة في تقرير مطول إن “(نفقي) عاش حياة أصحاب المليارات بالتمام والكمال والسفر بطائرة خاصة، والتنقل على يخت حجمه 154 قدم، ودخل سنوي بعشرات الملايين من الدولارات، مخالطة أكبر الشخصيات من مستثمرين، سياسيين، وأمراء، بالإضافة لحضور دائم بالمنتدى الاقتصادي العالمي لكن اليوم كل ذلك انتهى.

وتابعت: “كانت أبراج تدير حوالي 14 مليار دولار أمريكي وهو مبلغ ضخم لصندوق في الخليج، وأنها جمعت أموال من عدة مستثمرين منهم أفراد وشركات من دبي وخارجها، للإستثمار في محفظة جديدة متركزة في مجال الرعاية الطبية، وكان أكبر المستثمرين في هذه المحفظة هي مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية بمبلغ 100 مليون دولار من أصل مليار دولار تم رصدها للاستثمار في هذا القطاع، وهنا بدأت الأمور بالإنقلاب على (نقفي) وشركته”.

وأكملت الصحيفة: “في سبتمبر 2017 تلقى المستثمرون في محفظة الرعاية الطبية، إيميل من شخص مجهول يدعي أنه من أبراج، يحذرهم من الاستثمار معها قائلًا: نصيحة صديق، قبل التزامكم بالمحفظة الجديدة، قوموا بالتحري قليلًا ولا تصدقوا من يُقال لكم، إنه مجرد عرض”.

وتابعت: “حتى قبل هذه الرسالة، كان الشخص المسؤول عن إدارة مبلغ الـ100 مليون دولار في المؤسسة، أندرو فارنوم، يشك في تصرفات أبراج؛ حيث أنه حسب حساباته فإن المبلغ الممنوح لأبراج لم يتم استثماره بعد، وبالرغم من ذلك فإن أبراج كانت تطلب منه باستمرار إرسال ما تبقى من الـ100 مليون دولار فرد عليهم قائلًا: أنهم يملكون مبلغًا ضخمًا من التزام المؤسسة ولكن حسب علمه لم يتم استثماره بعد، فلماذا تطلب الشركة باقي المبلغ على وجه السرعة؟”.

وأكدت الصحيفة، أن “التحقيقات استنتجت في يونيو من العام ذاته اختلاس أموال المستثمرين واستخدامها لمصاريف الشركة، وعليه تم تغريمهم 315 مليون دولار وتدخلت وقتها عدة جهات عالمية للقيام بتحقيقات منفصلة منها الـFBI في أمريكا كذلك؛ حيث أنه حسب القوانين الخاصة بمحافظ الاستثمار، يجب فصل أموال المستثمرين عن أموال الشركة تماما