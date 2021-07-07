تراند الفن: بعد زيارة مجلس الوزراء.. متى يتم افتتاح طريق الكباش؟ مصدر يجيب (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 11:09 مساءً - تستعد وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة إلى افتتاح ضخم يضاهي موكب نقل المومياوات الملكية والذي تم في شهر أبريل الماضي، حيث تشهد محافظة الأقصر الفترة المقبلة ترويجًا سياحيًا كبيرًا بسبب افتتاح أكبر مشروع في المحافظة، وبدأ المشروع منذ سنوات عديدة حتى يخرج للنور في عام 2021 وهو مشروع “ترميم طريق الكباش الذي يربط بين معبد الأقصر ومعابد الكرنك.

تم ترميم 48 تمثالا من الكباش والتمثال الواحد يزن حوالي 5 طن، وتم افتتاح المرحلة الأولى والانتهاء من ترميم 29 تمثالا في الصف الجنوبي وجاري العمل في الصف الشمالي بترميم 19 تمثال، وأنه يجرى الآن استكمال مشروع الترميم لكباش الكرنك، حيث جرى افتتاح مشروع ترميم 29 كبشًا، ويخضع حاليًا 19 آخرين للترميم، من كباش الفناء الأول لمعبد الكرنك.

يتم رفع كل كبش من مكانة، ويرممه الفريق الأثري بشكل جيد، وأحيانًا يتم إجراء حفائر حول صف الكباش وأسفل المصطبة المفرغة، ثم يتم عودة كل كبش وتثبيته في مكانة الأصلي.

يعتبر مشروع الكباش بالأقصر إحياء للسياحة في المحافظة وترويجها عالميا بترجمة افتتاح الكباش بلغات العالم المختلفة ومنها:

1- ترويج السياحة بشكل عام “المعابد، المقابر، المتاحف”.

2- رفع الوعي الأثري بمحافظة الأقصر.

3- تنشيط السياحة بعد فترة كورونا.

4- إلقاء الضوء على الأماكن الأثرية غير المعروفة بالكرنك.

وفي هذا الصدد، تواصل “القاهرة 24” مع مصدر داخل وزارة السياحة والآثار لتكشف موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الموعد المتفق عليه في المجلس الأعلى للآثار حتى الآن هو شهر أكتوبر المقبل، وسوف يتم افتتاح الطريق أمام الزائرين بشكل نهائي، وذلك بحضور عدد من القيادات السياسية والدولية، وستبدأ الاحتفالية بإضاءة وادي الكباش ثم يبدأ الاحتفال.

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