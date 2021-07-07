تراند الفن: مجاهد يقنن صلاحيات فينجادا في اتحاد الكرة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - اتفقت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، مع البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، على العمل في إطار محدد دون صلاحيات كاملة لمنصب المدير الفني لاتحاد الكرة، الذى يفترض أن يناقش أجندة عمل المديرين الفنيين في المنتخب الأول والأولمبي، وجميع الأنشطة داخل الجبلاية.

وعلم “القاهرة 24″، أن التعليمات الأخيرة التي سبقت التعاقد باتت محددة للبرتغالي، بعدم الاقتراب من المنتخبين الأول بقيادة حسام البدري أو الأولمبي بقيادة شوقي غريب.

وأضاف المصدر، أن فينجادا وافق فورًا لأسباب كثيرة من بينها، أنه لم يعد مطلوبًا في العمل التدريبي لذا رحب العمل وأعرب عن سعادته به، كما أنه يحصل على راتب قدرة مليون جنيه يدفع منه لكارفيالي المساعد البرتغالي، بينما محمد وهبة يحصل على راتبه من الاتحاد.

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