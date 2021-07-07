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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن 33 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد: روت الدكتورة نوف الأسمري، استشارية علاج العقم، اليوم الأربعاء، في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، قصة حالة لم تستطع الإنجاب لمدة 10 سنوات.
وقالت “الأسمري”: “واجهتنا حالة لمدة 10 سنوات طرقت عيادات كثيرة وللأسف وجدنا أن السبب تأخر الإنجاب هو عيب خلقي وحاجز داخل الرحم وعند إزالته حدث الحمل بصورة طبيعية”.
وأضافت: أن بعض مرضى العقم يلجأون إلى الطبيب المختص بعد ضياع فترة زمنية طويلة لجؤوا فيها إلى غير المختصين من دون إجراء الفحوصات الأساسية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. استشارية علاج العقم تروي قصة: كيف تمت معالجة حالة لم تستطيع الإنجاب لمدة 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.