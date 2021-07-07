تراند الفن: بالفيديو.. استشارية علاج العقم تروي قصة: كيف تمت معالجة حالة لم تستطيع الإنجاب لمدة 10 سنوات

صحيفة المرصد: روت الدكتورة نوف الأسمري، استشارية علاج العقم، اليوم الأربعاء، في مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، قصة حالة لم تستطع الإنجاب لمدة 10 سنوات.

وقالت “الأسمري”: “واجهتنا حالة لمدة 10 سنوات طرقت عيادات كثيرة وللأسف وجدنا أن السبب تأخر الإنجاب هو عيب خلقي وحاجز داخل الرحم وعند إزالته حدث الحمل بصورة طبيعية”.

وأضافت: أن بعض مرضى العقم يلجأون إلى الطبيب المختص بعد ضياع فترة زمنية طويلة لجؤوا فيها إلى غير المختصين من دون إجراء الفحوصات الأساسية.



