تراند الفن: رقم مميز ينتظر إنجلترا عقب مواجهة الدنمارك

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:13 مساءً - يستعد منتخب إنجلترا مساء اليوم، لمواجهة نظيره الدنماركي، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد ويمبلي، لتحديد المتأهل للدور النهائي لمواجهة منتخب إيطاليا.

وفي حال استطاع المنتخب الإنجليزي الخروج بشباك نظيفة الليلة، فسوف يصبح حارس إنجلترا جوردان بيكفورد أول حارس في التاريخ يحافظ على نظافة شباكه خلال 6 مباريات في بطولة قارية، اليورو وكأس العالم.

يذكر أن منتخب إيطاليا قد تأهل للدور النهائي أمس على حساب نظيره منتخب إسبانيا عن طريق ركلات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.