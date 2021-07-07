فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:13 مساءً - رفضت النيابة العامة، إخلاء سبيل المذيعة رانيا صفوت بكفالة

قدرها 50 ألف جنيه، وباقي المتهمين بكفالة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بقتل وخطف زوج شقيقة

المذيعة.

وأمر قاضي المعارضات، في محكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس

المذيعة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد جريمة قتل زوج شقيقتها طعنا بسلاح أبيض، انتقاماً

منه لإبلاغه عن زوجها المتهرب من دفع ديون لعدد من الأشخاص.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور

على جثة شخص مقتولاً داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور

على جثة شخص به عدة طعنات متفرقة بجسده، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة

العامة.

ومن الجدير بالذكر أن التحقيقات أوضحت أن وراء ارتكاب الواقعة

مذيعة بالراديو شقيقة زوجة المجني عليه، وأن المتهمة قامت بقتل المجني عليه انتقاما

منه لإبلاغه عن زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن السرية، ومتهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة

عليه لعدد من الأشخاص.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: النيابة ترفض إخلاء سبيل الإعلامية رانيا صفوت في قضية القتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.