تراند الفن: بعد حسم صفقة راموس.. سان جيرمان يدخل في محادثات لضم بوجبا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:13 مساءً - يستعد نادي باريس سان جيرمان، عملاق فرنسا، للدخول في مفاوضات جادة مع مانشستر يونايتد من أجل ضم، بول بوجبا، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل، وسبق واشترط الشياطين الحُمر في الصيف الماضي الحصول على 100 مليون يورو لبيع الدولي الفرنسي، ولكن سيتم تخفيض ذلك المبلغ بسبب اقتراب اللاعب من نهاية عقده وإمكانية التوقيع لأى نادي.

وانضم المغربي، أشرف حكيمي، والهولندي جيني فينالدوم بشكل رسمي إلى باريس سان جيرمان، ومن المقرر الإعلان عن صفقة مدافع ريال مدريد السابق سيرجيو راموس اليوم، وجانلويجي دوناروما حارس منتخب إيطاليا عقب نهاية كأس أمم أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن هدف ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، الحالي هُو بيع بعض اللاعبين، قبل الدخول في محادثات مع مانشستر يونايتد من أجل بول بوجبا.

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