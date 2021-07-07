تراند الفن: الأمن يفحص فيديوهات “موكا” على “تيك توك”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:13 مساءً - تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لفتاة ترقص عبر تطبيق “تيك توك”، ظهرت خلال المقطع وهي ترتكب أفعالًا وإيحاءات جنسية.

وظهرت الفتاة التي تدعى “موكا حجازي”، خلال مقطع الفيديو، بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتنشر الفاحشة وتحرض على الفسق والفجور.

وكان تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فتاة الـ”تيك توك” موكا حجازي، لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

وذكر فرحات في بلاغه أنه “انتشر في الآونة الأخيرة فتاة تدعى موكا حجازي، على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام، ومودة الأدهم، وريناد عماد، وهدير الهادي، ومنار سامى، وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك واليوتيوب بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها جميعًا، نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم في حق المجتمع والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل”.



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