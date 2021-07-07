تراند الفن: ضربات نوعية لمقاتلات التحالف تنسف مواقعًا عسكرية لميليشيا الحوثي في اليمن

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:13 مساءً - أدمن ‏57 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: نفَّذت مقاتلات التحالف العربي، ضربات عسكرية نوعية ضد مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن. وأظهرت لقطات بثتها قناة “العربية” على حسابها في موقع “تويتر” لحظة نسف مقاتلات التحالف لعدد من مواقع ميليشيا الحوثي بعد توجيه ضربات لها. جدير بالذكر أن التحالف أكد على اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك بسبب استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف الأعيان المدنية.

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