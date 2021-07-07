تراند الفن: مدرب المنتخب المجري: الأهلي مشهور في أوروبا.. وأتمنى تتويجه بلقب إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:13 مساءً - قال الإيطالي ماركو روسي، المدير الفني للمنتخب المجري، إن النادي الأهلي معروف ومشهور في أوروبا، ويعد النادي الأفضل بإفريقيا والعالم العربي.

وأضاف مدرب المنتخب المجري في تصريحات تليفزيونية، أنه يتمنى فوز الأهلي على كايزر تشيفز في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأن يتوج باللقب القاري العاشر في تاريخه.

وعن مشاركة منتخب المجر الأخيرة في بطولة يورو 2020، قال روسي: “وقوع المجر في مجموعة الموت مع فرنسا وألمانيا والبرتغال كان أكبر تحد لنا، والمنتخب المجري قدم مستوى جيد للغاية أمام البرتغال رغم الخسارة بثلاثية وتعادلين مستحقين أمام ألمانيا وفرنسا لكن الحظ لم يكن حليف لهم في التأهل للأدوار الإقصائية”.

وواصل: “كريستيانو رونالدو أسطورة في عالم كرة القدم، ولديه تاريخ، لكن الشئ الذي أحزنني احتفاله المبالغ فيه بهدفه في شباك المجر، وسخرت من كريستيانو رونالدو بعد مباراة البرتغال تعاطفاً مع الجماهير المجرية”.

وأكمل ماركو روسي: “خروج منتخب فرنسا من بطولة اليورو مبكراً كان أكبر المفاجآت بالنسبة لي، والمنتخب الإيطالي خاض أصعب مباراة له في اليورو أمام إسبانيا”.

وأتم روسي حديثه قائلًا: “انتصار المنتخب الإيطالي على إسبانيا كان مفاجأة بالنسبة لي، وأتنمى فوز المنتخب الدنماركي الليلة على إنجلترا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا”.

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