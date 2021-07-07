تراند الفن: السيسي يوجه بإخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي ومسجد مصر على نحو يعكس التاريخ المصري الإسلامي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:13 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر، على نحو يعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وكذلك الحضارة المصرية الثرية الممتدة على مدار العصور.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، واللواء أكمل شوقي مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع “إبداع” للرخام والجرانيت، والمهندسَين أحمد فايز ومحمد طلعت، الاستشاريَين بمشروع مسجد مصر.

حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر الذي يعتبر من أكبر مساجد العالم وتصميماته الهندسية الداخلية والخارجية وما يضمه من قاعات ضخمة.

كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بالحي الدبلوماسي وما يضمه من مقار للسفارات الأجنبية بالقاهرة بما في ذلك مناطق الإقامة السكنية للدبلوماسيين والعاملين بتلك السفارات والمنظمات الدولية، فضلا عن المناطق الخدمية التي تضم مدارس دولية وفندق عالمي ومنتزهات ترفيهية ودور عبادة، كما تم استعراض المقر الجديد الموحد للمنظمات الدولية المتواجدة في مصر، والذي سيتم إنشائه في الحي الدبلوماسي وفق أعلى المواصفات والمعايير الهندسية العالمية بالتنسيق الكامل مع منظمة الأمم المتحدة.

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