تراند الفن: “الإمام الشافعي” من سلسلة عظماء في الإسلام بثقافة أبو رماد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:13 مساءً - في ضوء توجيهات د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفكري في ربوع الجمهورية والعمل على ترسيخ المبادئ والقيم لدى الأطفال، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، حيث بث قصر ثقافة أبو رماد ورشة حكي للأطفال أونلاين، ضمن سلسلة عظماء في الإسلام بعنوان “الامام الشافعي” قدمها الشيخ أحمد هاشم محمد زيدان، معلم خبير بالمعهد الأزهري.

كما نفذ قصر ثقافة حلايب محاضرة أونلاين بعنوان “أنا والآخر” قدمها الشيخ فراج أحمد مدير إدارة حلايب التعليمية الأزهرية، موضحًا أن الآخر هو كل من عدا نفسي، أي شخص مثل الصديق أو الأخ أو المخالف في المنهج أو المذهب أو الدين، وكيفية التعامل معه، وأعد ببيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان “مقدمه في علم العروض”.

وذلك بجانب إقامة أمسية شعرية للشعراء شاذلي عبد العزيز بشير وقصائد “شبابيك وجرى برئ” والشاعر عيد السويفي وقصيدة “فوق الضفيرة والعلم” والشاعر جمال إسماعيل وقصيدة “محامي شمال”، أعقبها ورشة حكي بعنوان “قصة مثل” وتحدث فيها عبيد طربوش.

عقد بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة ثقافية بعنوان “المرأة عنصر فعال في المجتمع” وذكر أحمد رضوان دور الأم، حيث تقوم بالمسؤولية الكبرى وهي التربية وغرس القيم والمبادئ في نفوس الأطفال، وتُسهم المرأة في بناء المجتمع وتطوره، كما أن لها دورًا في المجتمع والعمل التطوعي، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر الشاذلي عبد العزيز بشير تضمنت عدة قصائد بالعامية المصرية.

وقدم بيت ثقافة القصير ورشة اكتشاف مواهب، بجانب فقرة قراءة حرة ومسابقات ثقافية وألعاب ترفيهية، وورشة رسم حر، وتم عرض نتاج الورشة.

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