تراند الفن: باتريس إيفرا: “مدرب باريس سان جيرمان اعتقد أنني حرامي”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 07:13 مساءً - كشف الفرنسي من أصل سنغالي، باتريس إيفرا، عن مفاجأة تعرض لها في بدايته مع كرة القدم، بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولعب إيفرا مع 7 أندية مختلفة خلال مسيرته وهي: مارسالا ومونزا ويوفنتوس في إيطاليا، وموناكو ومارسيليا في فرنسا، ومانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في إنجلترا.

وقال إيفرا خلال تصريحات صحفية عن موقف له في بدايته وتجربة أداء مع باريس سان جيرمان: “في بدايتي، قمت بتجربة أداء مع باريس سان جيرمان، ولم يقوموا باختياري، فالمدرب قال لي وقتها أنت صغير للغاية، وانظر أيضًا من أين أتيت (مكان فقير)، فنحن لا نريدك أن تسرق اللاعبين في غرفة تغيير الملابس”.

وبدأ مسيرته الكروية مع نادي مارسالا الإيطالي في موسم 1998/1999، ولعب معهم 24 مباراة وسجل 3 أهداف، ثم انتقل إلى نادي مونزا الإيطالي، ولعب معهم 3 مباريات، وفي عام 2000 انتقل إلى نادي نيس، ولعب معهم موسمين، وشارك معهم في 40 مباراة وسجل هدف واحد،

ثم انتقل بعدها إلى نادي موناكو، ولعب معهم حتى عام 2006، وشارك معهم في 120 مباراة وسجل هدف واحد، ومن عام 2006 لعب مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى 2014 ثم انتقل بطل الدوري الإيطالي نادي يوفنتوس.

وبدأ باللعب مع منتخب فرنسا لكرة القدم في عام 2004، وشارك معهم في 81 مباراة، وحقق في مسيرته كثير من البطولات أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد بجانب 5 بطولات دوري إنجليزي، و3 دوري إيطالي.

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