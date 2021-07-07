تراند الفن: 5 أطعمة تُخفض الكوليسترول في الدم وتُقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشفت إحدى وسائل الإعلام البريطانية الرائدة “إكسبرس”، عن أفضل الأطعمة التي يمكن أن تحسن صحة القلب، خاصة أنها تخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو، مصدر غني للدهون والألياف الأحادية غير المشبعة، وهما عنصران مغذيان فعالان بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بخفض تركيز الكوليسترول الضار.

المكسرات

يحتوي الجوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية النباتية، والتي تعتبر مهمة لتحسين صحة القلب، واللوز بدوره غني بالأرجينين، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يريح جدران الأوعية الدموية ويثبت ضغط الدم.

وتحتوي المكسرات أيضًا على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم – وهي معادن تساعد أيضًا في جعل ضغط الدم متوازناً، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفواكه والتوت

يوجد العديد من أنواع الفاكهة والتوت، الغنية بالألياف القابلة للذوبان، وهي عنصر مهم في المساعدة على خفض مستويات الكوليسترول من خلال امتصاص محدد، بخلاف أن مركباتها النشطة بيولوجيًا لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

الشوكولاتة الداكنة والكاكاو الطبيعي

يعتقد العلماء أن الكاكاو والشوكولاتة الداكنة يحميان نسبة الكوليسترول في الدم من الأكسدة التي تسبب أمراض القلب، والأشخاص الذين يستهلكون الكاكاو بانتظام (طبيعي، بدون سكر مضاف) يقللون من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

الثوم

يحتوي الخضار الحار على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية القوية، بما في ذلك مركبها النشط الرئيسي، الأليسين. تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.