تراند الفن: هيثم الحاج علي: معرض الكتاب استقبل 35 رحلة جماعية في 6 أيام

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 مساءً - قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 استقبل 35 رحلة جماعية على مدار 6 أيام.

وأوضح الحاج علي خدمة الرحلات الجماعية توفرها إدارة المعرض لدور الأيتام، الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الجامعات، مكتبات مصر العامة، اتحادات الطلاب بالجامعات، مؤسسات رعاية ذوي القدرات الخاصة والأندية الرياضية ومراكز الشباب.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان “في القراءة حياة” وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

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