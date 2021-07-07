تراند الفن: بالفيديو.. كاتب اقتصادي يكشف سبب عدم توطين جميع المهن في المملكة ووقف التأشيرات للأجانب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏33 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : كشف الكاتب الاقتصادي ثامر السعيد، عن أسباب صعوبة توطين جميع القطاعات في المملكة ووقف التأشيرات للأجانب في وقت واحد. وقال “السعيد” خلال لقائه ببرنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”: “صعوبة توطين جميع القطاعات تكمن في أن بعضها غير ملائم للتوطين في الوقت الحالي”، مشيرًا إلى أن المستهدف بالتوطين حاليًا هي الوظائف العليا والأكثر ملاءمة للمجتمع. وأضاف أن مهن المحاسبة تم توطينها، ولكن هناك تلاعب من قبل الشركات التي توهم لجان التفتيش بأن الوافد يعمل في المجال الإداري لكن الحقيقة أنه يعمل في الأعمال المحاسبية، مبينًا أن هذا أمر خطير على المجتمع ككل.

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