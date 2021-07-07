فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - كشف الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة الطبية لمصر المشاركة في أولمبياد طوكيو، عن تلقي اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، تعلن خروج مصر من قائمة الدول التي وُضع عليها تحذيرات وقيود طبية خلال دورة الألعاب الأولمبية.
وقال كمال، إن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، حددت بعض الدول التي سيكون عليها بعض القيود الطبية بسبب فيروس كورونا، وتم تقسيمها لفئتين، والتي تضم عددًا كبيرًا من الدول منها إنجلترا والإمارات.
وأضاف: “صدر اليوم قرارًا بخروج مصر من قائمة الدول التي تم وضع قيود عليها، وتقرر إلغاء الحجر المقرر لمدة ثلاثة أيام في اليابان بعد وصول أفراد البعثة، والاكتفاء بعمل مسحات فيروس كورونا التي تتم قبل السفر في مصر”.
وأشار رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، إلى القيام بعدة مُخاطبات واستفسارات للجنة المنظمة، ومن خلال هذه المخاطبات وخطة العمل التي تم تنفيذها، تلقينا اليوم اتصالات بخروج مصر من هذه القائمة.
وأكد أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية يُوفر كافة الإمكانيات الطبية لتأمين البعثة المصرية في طوكيو، ولدينا خطة عمل نعمل على تطبيقها بكل دقة، وهناك اجتماعات مع الاتحادات الرياضية من أجل التدريب على التعامل مع التطبيقات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خروج مصر من قائمة الدولة المحدد لها قيود طبية بأولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.