تراند الفن: الحكومة توافق على اتفاقية إعادة تأسيس الجمعة الفرنسية بمصر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المُبسّط الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، فى القاهرة بتاريخ 13/6/2021، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

ويهدف الاتفاق إلى تقديم الدعم المالي للحكومة المصرية لإعادة تأسيس الجامعة التي تم إنشاؤها في عام 2002، وذلك من خلال إنشاء حرم جامعي جديد بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية على أساس التصميم المتكامل، وتحسين الحوكمة وبرامج التدريب الأكاديمي والبحث العلمي عالية الجودة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، عن سعادته لحضوره الاصطفاف الخاص بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع عدد من الوزراء، واصفا المبادرة بأنها أحد أعظم المشروعات في تاريخ الدولة المصرية.

كما توجّه رئيس الوزراء بالشكر لكافة الجهات التي ساهمت وشاركت في تنظيم هذا الحدث، وكذا التجهيز لانطلاقة هذا المشروع الكبير، سواء مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، وكذا القطاع المدني، مضيفا: “هذا الحدث أعطى انطباعًا عن قدرة واستعداد الدولة المصرية لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، والذي سيغير حياة نحو 60 مليون مواطن مصري في الريف بمشروعات تصل تكلفتها لنحو 700 مليار جنيه”.

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