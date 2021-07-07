فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - صحيفة المرصد : كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، الأمراض التي يصاب بها الإنسان، نتيجة الحزن والانفعال الشديد، والأعراض التي تصاحبه. وقال خالد النمر عبر حسابه على موقع تويتر: ” خلال الزعل والانفعال الشديد، يرتفع الضغط، يرتفع السكر، يرتفع الكولسترول”. وتابع الطبيب السعودي: “تزداد احتمالية حدوث جلطة الدماغ، تزداد احتمالية حدوث جلطة القلب، الشاهد لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب”. والجدير بالذكر أن النمر، حذر من كثرة التعرض للمشاكل وعدم اتخاذ ردة فعل، يكون سبباً في ضيق التنفس وصعوبة النوم، بسب التوتر والقلق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طبيب سعودي يكشف عن خطر يزيد احتمالية إصابتك بجلطتي الدماغ والقلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.