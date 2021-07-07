تراند الفن: “بقرة قزمة” تتحوّل إلى نجمة إعلامية وقبلة سياحية

صحيفة المرصد : نشرت قناة “الحرة” الأمريكية، مقطع فيديو لبقرة قزمة، في بنغلادش تدعى “راني”، ويبلغ ارتفاعها 51 سم وزنها 26 كيلو غرامًا فقط، ويزعم أصحابها المثيرة للانتباه أنها الأصغر في العالم.

وأصبحت “راني”، البقرة القزمة البالغة من العمر 23 شهرًا نجمة إعلامية؛ حيث سلطت عشرات الصحف ومحطات التلفزيون الأضواء على البقرة الصغيرة المتواجدة في مزرعة بالقرب من العاصمة دكا.

وأثارت صور راني على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجنون السياحي بعد أن انتشرت الأخبار أن “راني” أقصر بـ10 سنتيمترات من مانيكيام أصغر بقرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.