تراند الفن: رسميا: نزار محروس مدربًا لمنتخب سوريا خلفًا للتونسي نبيل معلول

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، رسميا تعيين نزار محروس، مدربا للفريق الأول خلفا للتونسي المستقيل، نبيل معلول.

واستقال معلول من تدريب منتخب سوريا المتأهل إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية لمونديال 2022، نظرا لعدم نيل مستحقاته، بعد تعاقده في مارس 2020 مقابل مليون يورو، على أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى ثلاثين ألف يورو شهريا.

بالإضافة إلى علاوة يحصل عليها قدرها 83 ألف يورو عند تأهل المنتخب للمرحلة التالية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين.

يذكر أن المدرب السوري نزار محروس توج بلقب أفضل مدرب في تاريخ مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، من خلال الاستفتاء الذي جرى على موقع الاتحاد الآسيوي في أبريل الماضي للمديرين الفنيين الذين شاركوا في تدريب أندية في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

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