- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، فتاة لبنانية تعمل في محطة وقود، عند طريق عبرا شرق مدينة صيدا الجنوبية.
ووثق مقطع الفيديو المتداول فتاة شقراء في كامل أناقتها، تدعى أماني منيمنة (22 عاما)، وهي من سكان مدينة صيدا، تمسك بأنبوب البنزين وتزود السيارات بالوقود.
وقالت أماني منيمنة: “عدت إلى المكان الذي عملت فيه قبل سنوات، منذ عشرة أيام تلقيت اتصالا من صاحب المحطة أعلمني فيه بمدى حاجته للمساعدة، علما بأننا قبل عدة سنوات كنا مجموعة من الشابات نعمل سويا في محطة في صيدا”.
وتابعت في تصريحاتها لسكاي نيوز عربية: “في وقت كنت أبحث فيه عن عمل، وفي هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، قبلت على الرغم من كل التحديات التي أعرف بأنها ستواجهني، خصوصا أنه زمن المشاكل عند محطات الوقود”.
وزادت أماني: “في العمل تحد وأنا أردت مساعدة عائلتي في هذه الظروف، أعمل 7 ساعات يوميا ثم أعود إلى حياتي العادية، اكتشفت أن المواطن الذي ينتظر لساعات أحيانا يصل إلى المحطة منهك الأعصاب، وأحيانا يبدأ بالصراخ، لكن سرعان ما يشاهد فتاة تملأ له خزان الوقود فيهدأ ويبتسم”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لبنانية حسناء تكشف تفاصيل عملها داخل محطة وقود وردة فعل الزبائن عند رؤيتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.