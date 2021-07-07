تراند الفن: تعرف على موعد إعلان اللجنة الأولمبية “زي” بعثة مصر في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 05:12 مساءً - يكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، والتي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري، خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقد يوم الثلاثاء المقبل في قاعة آدم، بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة.

ويشهد المؤتمر الصحفي الذي يُعقد يوم الثلاثاء، الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر والذي تم التعاقد عليه من فترة وتم تجهيزه بالكامل قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بمدة كافية.

ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي، تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو.

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