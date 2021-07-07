نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس الصيفية بالمملكة تزلزل المنافسة بأسعار تبرد حر هذا الصيف.. اليكم تحديث الأسعار في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم ليوم الخميس الصيفية بالمملكة، نقدم لكم اليوم صفقات العثيم لأنها من أكبر الصفقات التي يتوقعها جميع العملاء في المملكة العربية السعودية حيث أنها تحتوي على أكبر أنواع التنزيلات على جميع المنتجات والمواد الغذائية، لأنها تقدم جميع أنواع الفاكهة والخضروات الطازجة والمعلبات وكافة أنواع اللحوم والأسماك الطازجة وذلك كل اثنين من كل أسبوع للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي يمكن أن تصل إلى 50٪ طازجة، لأن عروض العثيم الطازجة تستمر ليوم واحد فقط، لذلك أسرع للحصول على هذه المنتجات قبل نفاد الكمية المحددة في جميع محلات وأسواق العثيم.
عروض العثيم الاسبوعية
أطلقت شركة هايبر ماركت العثيم مهرجانها الموسمي للتخفيضات “مقاضيك الشهرية”، ومن ناحية أخرى يا بلاش” وجائت هذه الحملة متزامنة مع فترة العروض والتنزيلات الصيفية في جميع فروعها البالغة 257 فرع في جميع أنحاء المملكة، مع الالتزام لكافة الإجراءات الاحترازية التي توصي بها الجهات الرسمية.
عروض العثيم اليوم الخميس
من جانب السيد عبدالعزيز عبدالله العثيم فقد أكد وهو الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة أسواق العثيم أن هذا المهرجان جاء لتلبية احتياجات العملاء، كما أنه تضمن تنزيلات غير مسبوقة وعروض حقيقية على مجموعة متنوعة من الأساسيات والأصناف المختلفة والمواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والعجائن واللحوم والخضار والفاكهة الطازجة والأجهزة المنزلية والإلكترونيات واللوازم التي تكون الأسرة بحاجة إليها، بالإضافة إلى المنتجات ذات العلامات التجارية عالية الجودة من هايبر ماركت العثيم، والتي تتميز بارتفاع طلب العملاء عليها وتوفير كبير وأسعار تنافسية ، في جميع فروع الهايبر المتناثرة في جميع أنحاء المملكة.
تخفيضات العثيم العروض الترويجية
- تخفيضات العثيم عنب أبيض، وزن 1 كيلو + كيلو هدية، بسعر 11.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم بصل أحمر، وزن 1 كيلو + كيلو هدية، بسعر 2.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين كمثرى افريقي، وزن 1 كيلو + كيلو هدية، بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم موز، بسعر 3.25 ريال سعودي للكيلو جرام، بسعر التكلفة.
- عروض العثيم الاثنين اليوم طماطم محمي، بسعر 3.95 ريال سعودي وهو سعر التكلفة.
- عروض العثيم الرياض اليوم لحم عجل بلدي خالي من العظم، 38.95 ريال سعودي للكيلو جرام.
- العثيم ماركت اكتساب روثانة تمر، بسعر 19.95 ريال سعودي للصندوق الكبير.
- عروض هايبر العثيم هيل زدني، وزن 250 جرام، بسعر 28.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده قهوة برازيلي، وزن 1 كيلو + كيلو هدية، بسعر 40 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم فلفل أسود حب، وزن 1 كيلو + كيلو هدية،، بسعر 63.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه برتقال أبو صرة، بسعر 4.25 ريال سعودي للكيلو جرام.
- عروض العثيم الطازج اليوم برتقال عصير، بسعر 2.50 ريال سعودي للكيلو جرام.
- عروض الطازج من العثيم كلمنتينا، بسعر 5.75 ريال سعودي للكيلو جرام وهو سعر التكلفة.
- عروض العثيم مول نكتارين علبة، بسعر 6.95 ريال سعودي للعلبة بسعر التكلفة.
- عروض العثيم القصيم جزر مستورد، بسعر 4.95 ريال سعودي للكيلو جرام.
- اسعار العثيم و بروشور العثيم عنب أحمر كبير، بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو جرام بسعر التكلفة.
- عروض اسواق العثيم اليوم جبن فيتا دنماركي، وزن 1 كيلو + كيلو هدية، بسعر 21.80 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاحساء دجاج برازيلي نات مجمد، عدد 10× 1300 جرام، بسعر 132.50 ريال سعودي، وسعر الحبة 13.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الرياض طرشي مشكل هالي، بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو جرام.
- عروض العثيم الاسبوعي زيتون سما اسباني اسود جامبو، وزن 1 كيلو + كيلو هدية، بسعر 24.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس الصيفية بالمملكة تزلزل المنافسة بأسعار تبرد حر هذا الصيف.. اليكم تحديث الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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