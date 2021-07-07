نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف جديد منيو البيك 2021 وشرح كيفية الطلب من تطبيق البيك اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة جديد منيو البيك 2021 من الأشياء المهمة التي يبحث عنها عملاء مطعم البيك وخاصة بعد أن قام المطعم بإطلاق تطبيق البيك اون لاين من أجل الطلب قبل الذهاب إلى المطعم، يُقدم البيك العديد من الأصناف المحببة للكبار والصغار، وجبات المسحب ووجبات الدجاج المقرمشة ووجبات الإفطار فلافل مقرمشة ووجبات المأكولات البحرية اللذيذة بأسعار تنافسية بداية من 4 ريال حتى 40 ريال وإليك تفاصيل منيو البيك 2021. تفاصيل جديد منيو البيك 2021 يقدم البيك عدد من الأصناف المميزة كالتالي: أولًا وجبات الدجاج المقرمش: وجبة دجاج مسحب تتكون من 7 قطع أو 10 قطع من دجاج مسحب وتُقدم مع صلصتين من اختيارك الثوم أو صلصة البيك والخبز الكيزر والبطاطا ( السعر 10,5 ريال أو 14 ريال )

وجبة دجاج البيك المقرمشة وتتكون من 4 أو 8 قطع من دجاج وتُقدم مع البطاطا وصلصة الثوم والخبر الكيزر ( السعر 14 ريال)

وجبة سناك دجاج مسحب تتكون من خمس قطع أصابع الدجاج تُقدم مع الصلصة ( السعر 4 ريال )

سندوتش دجاج مسحب الملفوف يُقدم مع المشروب الغازي والبطاطا ( السعر 6 ريال أو 11 ريال )

سندوتش البيج بيك الحراق يتكون من قطعة من صدر الدجاج الكبيرة ومعها سلطة الملفوف والخيار المخلل وصلصة الثوم ( السعر 11.5 ريال)

سندوتش البيج بيك يتكون من قطعة من صدر الدجاج الكبيرة معها سلطة الملفوف والخيار المخلل وصلصة الثوم ( السعر – 11.5 ريال)

سندوتش برجر الدجاج : ( السعر الصغير 4 ريال أو المتوسط 9 ريال أو الكبير 14 ريال )

جديد منيو البيك برجر دبل ب7 ريالات. ثانيًا وجبات السمك: وجبة فيليه السمك تتكون من 10 قطع من فيلية السمك المقرمش وتُقدم مع صلصتين من اختيارك الثوم وصلصة البيك والبطاطا والخبز ( السعر -16,5 ريال)

وجبة فيليه السمك الحراق تتكون من 7 أو 10 قطع سمك فيليه وخبز وصلصة ومشروب غازي ( السعر -13 ريال )

وجبة الجمبري الاقتصادية قطع الجمبري مع البطاطا والخبز والمشروب ( السعر- 21 ريال )

وجبة الجمبري الجامبو قطع الجمبري الجامبو الكبيرة وتُقدم مع المشروب والخبز والبطاطا والصلصة ( السعر – 29 ريال أو 40,5 ريال )

سندوتش جمبري ( السعر -10,5 ريال )

سندوتش فيليه السمك يُقدم مع البطاطا والمشروب ( السعر – 6 ريال أو 11 ريال ) ثالثًا وجبات الإفطار في البيك: وجبة الفلافل تتكون من 10 قطع الفلافل مع الخبز وسلطة الطحينة (السعر 6 ريال)

سندوتش الفلافل الملفوف ( السعر 3 ريال )

جديد البيك سندوتيش البيض مع شريحتين من الجبن السعر 4 ريال

جديد منيو البيك سندوتش البيض 3 ريال. كيفية الطلب من البيك اون لاين ووفر مطعم البيك إمكانية رؤية منيو البيك عبر تطبيق البيك الرسمي لاختيار الطلبات بالطريقة التالية: قم بتحميل تطبيق البيك الرسمي من خلال المتجر

بعد التحميل سجل الدخول تجد أمامك عدد من الأيقونات انقر على أطلب الآن

قم بعد ذلك بالدخول إلى قائمة الطعام لتختار الأصناف التي تود طلبها

ضيف طلباتك لسلة التسوق

تظهر لك صفحة بها السعر النهائي للطلب

يتم تحديد فرع الاستلام

اختر طريقة الدفع سواء الدفع الإلكتروني أو من خلال الدفع من أجهزة الصراف العادية في المطعم

قم بتأكد طلبك بعدها تصلك رسالة على الجوال بكودك الرقمي

قم بتسليم عامل التسليم الكود الرقمي لتسليمك الطلب دون انتظار من الفرع. طريقة التواصل مع البيك يمكن التواصل مع مطعم البيك بالخطوات الآتية: الدخول إلى موقع البيك الإلكتروني.

النقر على أيقونة تواصل معانا.

املء البيانات المطلوبة والتي تتضمن الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال وموضوع الرسالة ثم الرسالة.

النقر على أيقونة تقديم.

يمكن التواصل مع قسم خدمة العملاء من خلال الرقم الآتي : ٨٠٠٢٤٤٢٢٤٥

أرقام شركة البيك الهاتف ٩٦٦١٢٢٨٦٦٧٧٧+، الفاكس ٩٦٦١٢٢٨٦٦٠٦٦+.

البريد الإلكتروني لشركة البيك [email protected]

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