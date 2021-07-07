نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الخميس 8 يوليو 2021 / 28 ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الخميس 8 يوليو 2021 يمكنك الاستمتاع بأقوى العروض الاسبوعية من اسواق العثيم وتوفير الكثير من الأموال. ويمكنك شراء أرز السفير بسمتي 2 كيس لكل عميل بسعر 38.95 ريال للكيس والاستفادة من نسبة خصم 47% من سعر الأرز الأساسي. ويمكنك الحصول علي كافة أنواع الخضروات والفواكه من خلال جميع منافذ العثيم في السعودية مثل الليمون والخوخ السكري الذي توفره العثيم بسعر 6.95 ريال. والخوخ العادي. والعنب الأبيض، والعنب الأحمر. والكثير من الخضروات والفواكه الطازجة التي توفرها العثيم بشكل أساسي.

عروض العثيم اليوم الخميس

عروض العثيم جدة ومتوفرة في كافة المدن الأخرى مثل مكة والمدينة والرياض وتبوك وأبها. وستجد هذة العروض سارية في كافة الفروع. فهي المجلة الاسبوعية التي تسري في كافة المناطق لكي يستطيع الجميع الاستفادة من عروض العثيم الترويجية والحصول على ما يحتاجونه بأقوى العروض.

توفر عروض العثيم اليوم خصومات على صندوق التمر الكبير بسعر 16.95 ريال للصندوق. ويمكنك شراء صندوق التمر ربيعة بسعر 16.95 ريال. وتمر لونه صندوق كبير بسعر 19.95 ريال. ويمكنك شراء عجينة التمر من العثيم بسعر 5.95 ريال للحبة. وتضم عروض العثيم اليوم تخفيضات علي المخبوزات اليومية الطازجة التي توفرها العثيم مثل بسكويت جوز الهند الذي توفره اسواق العثيم بسعر 22.95 ريال. وحلويات شرقية مشكلة كبير بسعر 19.50 ريال للطبق.

عروض العثيم السعودية

أقوى التخفيضات في عروض العثيم السعودية تضم لوز مالح بسعر 55.95 ريال للكيلو. وعين جمل بسعر 54.95 ريال للكيلو. ومكسرات اكسترا مشكلة بسعر 62.95 ريال للكيلو. وقهوة برية عربي وسط بسعر 35.95 ريال للكيلو. وهيل مجدي ناعم بسعر 27.35 ريال لـ 2 كيس. ويمكنك شراء الكثير من أنواع التسالي التي توفرها العثيم مثل فشار الذرة المفضل لدي عدد كبير من الأشخاص بسعر 5.50 ريال للكيلو.

عروض العثيم الترويجية

يمكن لكل سيدة الحصول على جميع أنواع منتجات العناية الشخصية التي تحتاجها دائما. مثل صابون دوف وردي بسعر 17.95 ريال للحبة بدلاً من 26.75 ريال. ومزيل عرق إكس جولد فريس بسعر 17.95 ريال بدلاً من 25.25 ريال. وفوط صحية الويز قطن ناعم بسعر 22.95 ريال بدلاً من 31.50 ريال. وفوط صحية الويز كبير بالأجنحة بسعر 18.95 ريال.