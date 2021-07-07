تراند الفن: إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:12 مساءً - أعلنت السلطات المحلية في مدينة طوكيو عاصمة اليابان، إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية “ أولمبياد طوكيو 2020” في الطرق العامة، بالعاصمة اليابانية، كان مقررًا لها في كل بطولة.

وجاء قرار إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية، بسبب تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا والحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

وأكدت بلدية مدينة طوكيو، أن المسيرات التي كانت من المقرر أن تقام في الطرق العامة في فترة بين 9 وحتى 23 يوليو المقبل، قد تم إلغاؤها، باستثناء في مناطق الجزر المعزولة.

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