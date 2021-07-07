تراند الفن: تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية حاجر مشطا بسوهاج بتكلفة 87 مليون جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:12 مساءً - قال اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، إنه في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جار تنفيذ أعمال مشروع صرف صحي، قرية حاجر مشطا بمركز طهطا بتكلفة إجمالية تبلغ 87.7 مليون جنيه لتخدم 9723 مواطنًا.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم الانتهاء من استلام موقع محطة الرفع التي تبلغ طاقتها التصميمية 38990 متر مكعب، لكل يوم وكذلك جارِ مد شبكات الانحدار التي تبلغ أطوالها 9910 متر وخط الطرد بقطر 700 ملى متر بطول 8000 متر وإنه بلغت نسبة تنفيذ الأعمال حتى الآن 35% على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر من العام الجاري..

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