تراند الفن: تأكيدًا لانفراد “القاهرة 24”.. الاتفاق مع الشركة مالكة “إيفر جيفين” شمل الحصول على مبلغ مالي وقاطرة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:12 مساءً - قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة “إيفر جيفين” شمل الحصول على مبلغ مالي وقاطرة.

وانفرد القاهرة 24، بتفاصيل مفاوضات عقدتها مصر وقادها رؤوس المصرية الدبلوماسية والقانونية بحرفية عالية أمام أكثر من مكتب قانوني دولي، وكلتها الشركة اليابانية المالكة للسفينة “إيفر جيفين” لتحريكها من مصر بأقل قدر مالي مستغلين في ذلك عدة ثغرات قانونية، لكن ما تكشفه المفاوضات يثبت نجاح الخطة المصرية.

في البداية، وفي أعقاب تحريك السفينة بدأت الاجتماعات الدبلوماسية حسبما كشفت مصادر لـ”القاهرة 24″ بين الطرفين المصري وملاك السفينة إيفر جيفين، والذين كانوا يطالبون بتحريكها من مصر بشكل ودي، قبل أن تطلب مصر على لسان رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع قررت هيئة قناة السويس التحفظ على سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفين، التي جنحت الشهر الماضي في الممر المائي وعطلت الملاحة فيه ستة أيام، حتى تقوم الشركة المالكة للسفينة بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.

فيما تم التحرك وفقا لقواعد قانونية وإقامة دعوى بالمحكمة الاقتصادية، ليتولى المحامي الدولي المعروف خالد أبو بكر القضية، وتبدأ مرحلة الثلاثين يوما الفارقة للحصول على أكبر تعويض بحري في التاريخ، ليس ذلك فحسب ولكن تعويضات لوجيستية تساعد قناة السويس على عدم حدوث نفس الأزمة مرة أخرى.

وبحسب المصادر لـ”القاهرة 24″ فإنه خلال الثلاثين يوما محل المفاوضات، قدم فيها الملاك اليابانيون عدة عروض للجانب المصري على أمل تخيض أكبر للمبلغ فيما استمرت المساعي المصرية في الجانبين على المستوى القانوني والتفاوضي، الذي تجيده مصر وتمكنت من خلاله من حسم العديد من الملفات الهامة.

ونص الاتفاق إلى جانب الحصول على المبلغ المالي- على تقديم الشركة اليابانية قاطرة بحرية هدية يتم تصنيعها خصيصا باسم هيئة قناة السويس، لتستفيد بها خلال الفترة المقبلة، فيما تبلغ سعر هذه القاطرة ملايين الدولارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.