تراند الفن: ارتكبت أفعالًا وإيحاءات جنسية.. ننشر حيثيات الحكم بحبس الراقصة جوهرة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:12 مساءً - حصل “القاهرة 24″، على حيثيات الحكم بحبس الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، والشهيرة بـ”جوهرة” سنة مع الشغل، لإدانتها بالتحريض على الفسق والفجور، حيث رفضت الموضوع وتأييد الحكم المستأنف فيه.

وذكرت الحيثيات “أن الحكم المستأنف قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة، ورجحان أدلة إدانتها على أدلة براءتها، ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف، حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقها ثبوتا يقينيا أخذًا من الدليل المستمد من محضري التحريات والضبط ومقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمة والمرفقين بأوراق الدعوى”.

واستطردت الحيثيات، “أنه ثابت في الفيديو قيام المتهمة بتحريض الحاضرين من رواد الملهى الليلي على الفسق وذلك بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه ومخالطتها للحضور وأداء حركات وإيماءات جنسية بمنطقة الفرج، واستدعاء الزبائن لها للاقتراب منها وذلك بأحد مقاطع الفيديو وأداء فقرة فنية أخرى تقوم فيها المتهمة بالرقص دون ارتداء شورت أسفل رداء الرقص، وتعمد إظهار منطقة حساسة من جسدها أكثر من مرة في مقطع الفيديو الآخر”.

وأضافت الحيثيات “أن الأوراق خلت من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع المتهمة في عنها التهمة أو يؤدي إلى القول بعكسه الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بتأييد الحكم المستأنف تستبق عليه مواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة والمادة304/2 إجراءات جنائية، وإلزام المتهمة بالمصاريف، عملا بنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية”.

وتلاحق الأجهزة الأمنية الراقصة جوهرة، لصدور حكم عليها بالحبس سنة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وعلمت إدارة تنفيذ الأحكام، بمكان وجودها بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، وعلى الفور توجهت إلى محل إقامتها بالفندق.

وهربت الراقصة قبل وصول إدارة التنفيذ، وعلمها بصدور أمر ضبط وإحضار لها عقب صدور حكم واجب التنفيذ عليها بالحبس لمدة سنة؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

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