تراند الفن: “تموين سوهاج” تعلن الضوابط الجديدة لصرف السلع التموينية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 04:12 مساءً - أعلنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، عددًا من الضوابط الجديدة، لصرف السلع التموينية المقررة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، بدءًا من شهر يوليو الجاري.

وأوضحت المديرية، في بيان صادرٍ لها اليوم، أن الضوابط الجديدة تتمثل في صرف زجاجة زيت واحدة 800 مل لكل مواطن، وبحد أقصى (4 زجاجات لكل بطاقة، و2 كيلو سكر لكل فرد، 1 كجم أرز) على البطاقة التموينية، وكذا صرف باقي المستحق من مبلغ الدعم لكل مُواطن من أصناف قائمة السلع التموينية المُتاحة على النظام.

وأوضح محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن جميع السلع التموينية لشهر يوليو مُتوفرة في جميع منافذ الصرف ولدى التجار، ولا يُوجد أي عجز في أي من السلع المقررة.

وشنت إدارة حماية المستهلك، بالتنسيق مع الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية، أمس الثلاثاء، تمكنت خلالها من تحرير 13 محضرًا تنوعت ما بين تجميع دقيق وتصرف ونقص وزن وبون وعدم وجود سجل تحاري بداىرة مركز طهطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال جميع المخالفات.

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