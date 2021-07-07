نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده لمدة 4 ايام الأربعاء 7 يوليو 2021 الموافق 27 ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بنده وهايبر بنده تسوقي كل ما تحتاجينه في منزلك بأقوى العروض والخصومات الكبري. ونقدم لكم في هذا الموضوع عروض بنده لمدة 4 ايام وهي عروض نهاية الاسبوع من بنده السعودية. التي توفر بها بعض المنتجات المميزة التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص بشكل يومي. وتستمر جميع هذه العروض حتى يوم 10 يوليو 2021.

عروض بنده لمدة 4 ايام

عروض بنده لمدة 4 ايام بها العديد من المنتجات المميزة التي تسري يوم 7 و 8 و 9 و 10 يوليو في جميع فروع بنده داخل السعودية. ومن أبرز المنتجات المتوفرة اليوم هي بطاطس مقلية من ساديا 2.5 كيلو بسعر 11.95 ريال بدلاً من السعر الأساسي وهو 29.95 ريال. كما توفر عروض بنده اليوم خصومات علي دجاج ساديا فـ عروض بنده لمدة 4 ايام تقدم لجميع عملائها أهم منتجات ساديا التي يحتاجها المنزل. ويمكنك شراء 2 حبة من دجاج ساديا بسعر 17.50 ريال 700 جرام بدلا من سعر 25 ريال. ويمكنك شراء الكرتونة كاملة بسعر 119.95 ريال بدلا من 164.95 ريال.

عروض بندة يوليو 2021

من ضمن عروض بنده الاسبوعية هي التخفيضات المميزة المتوفرة علي أرز أبيض بنجاني من الشعلان 10 كيلو بسعر 58.95 ريال للكيس بدلاً من 79.50 ريال. وطبق بيض فقة أبيض 30 حبة وسط بسعر 11.50 ريال للطبق بدلاً من 14.25 ريال. ويمكنك شراء مياة صفا 40 حبة بسعر 12.95 ريال للكرتونة بدلا من 20.25 ريال.

تضم عروض بنده لمدة 4 ايام على لحم مفروم بقري برازيلي بسعر 21.50 ريال للكيلو بدلا من 28.95 ريال. ويمكنك شراء 2 كيس من السكر الناعم الأسرة بسعر 20 ريال فقط بدلاً من 40 ريال أي الاستفادة بخصم 50% علي السكر الناعم.

عروض بنده يابلاش

اخر عروض بنده وهايبر بنده بها الكثير من المنتجات مثل الخضروات والفواكة واللحوم والجبن والأجهزة المنزلية ومستلزمات السفر. وكل ما تحتاجه ستجده وستجد أن بنده توفر نسب خصومات كبرى عليه. لذلك عليك الاستمتاع والاستفادة بهذة العروض طوال هذا الاسبوع وشراء كافة ما تحتاجة من خلال أقرب فرع.

يمكنك الحصول على كافة أنواع الماكولات البحرية والاسماك الشائعة في السعودية. وسوف تحصل عليها طازجة وباسعار مذهلة من بنده حيث توفر تخفيضات قوية على الكيلو في كافة أنواع الأسماك المتوفرة.