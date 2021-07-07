تراند الفن: الأول بعد تعافيه.. شريف دسوقي يظهر وسط طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 مساءً - زار الفنان شريف دسوقي، اليوم الأربعاء، مقر أكاديمية الفنون، وتحدث خلال لقائه مع طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية عن أزمته الأخيرة.

ويعد ذلك أول ظهور لشريف دسوقي بعد تعافيه، وسط طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث أجرى مؤخرا عملية بتر في ساقه.

وكشف مصدر مقرب من الفنان شريف دسوقي مؤخرا، تطورات حالته الصحية في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، قائلا إن الجرح والشكل النهائي لساقه لم يكتمل حتى الآن، وبالتالي قرر الأطباء تأجيل الحصول على مقاس الطرف التجريبي لمدة 15 يومًا.

وقبل أيام شارك الفنان حسن أبو الروس، مُتابعيه فيديو جديدًا، رفقة الفنان شريف دسوقي، الذي خضع مُؤخرًا لعملية جراحية لبتر ساقه بسبب مرض السكري.

ونشر شريف دسوقي، الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مُعلقًا: “وحشتوني كلكم وهانت خلاص شوية أيام وراجع لكم أنا.. فنان ومشاعري مُرهفة وحشوتني أوي أوي”.

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