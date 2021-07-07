تراند الفن: المُشدد 3 سنوات لفلاح ضرب جارته بـ”شومة” في الشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 مساءً - قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي والمستشار علاء سمير، اليوم الأربعاء، بمعاقبة فلاحًا بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 9222 جنايات أولاد صقر لسنة 2020، بالاعتداء على جارته بالضرب والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة.

تعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام الماضي، عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تُدعى “ف.ال” 37 سنة، مُقيمة بجزيرة الشافعي، التابعة لدائرة مركز شرطة أولاد صقر، تتهم فيه جارها المدعو “عبدالفتاح.ال.ع” فلاح، بالتعدي عليها بالضرب بعصا خشبية “شومة”، والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة.

وتبين من التحريات نُشوب مُشادة بين زوج المجني عليها والمُتهم، حيث تدخلت المجني عليها للدفاع عن زوجها، إلا أن المُتهم تعدى عليها بالشومة، أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي خلفت لديها عاهة مُستديمة بنسبة 15%.

وجرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

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