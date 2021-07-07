تراند الفن: تطورات خارجية دقيقة تتعلق بتعاطي المقاومة الفلسطينية مع كثير من ملفات السياسة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 مساءً - تنذر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية الآن بالكثير من التطورات، خاصة على صعيد العلاقات الثنائية بين حماس والكثير من الأطراف.

ويشير تقرير للتليفزيون البريطاني اعتمد تقرير سابق نشرته دورية middleeastmonitor، إلى أن قيادة حماس تلقت إشارة من السلطات الأردنية حول نقل العلاقات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي.

وقالت مصادر حصرية منخرطة في الاتصالات بين الجانبين وبناء على قراءة للتقرير، إن حماس طلبت من الحكومة الأردنية أن يستقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني شخصيا وفد من كبار عناصر الحركة، لكن قرار تأكيد الزيارة لم يقُرر بعد.

وصدرت انتقادات كبيرة من الحكومة في الأردن حول طريقة تعامل حماس مع المملكة بـ “سيف القدس”، ومحاولة حماس إذلال المملكة بإلغائها مسؤوليتها عن الأقصى.

غير أن الواضح أن التطورات السياسية المتعلقة بالقدس باتت تؤثر على العلاقات الخارجية عموما مع حركة حماس، وهو ما بات واضحا في تغريدة المتحدث باسم حماس في القدس محمد حمادة، والذي قال في حسابه على تويتر، أن الهدوء النسبي في سلوان والشيخ جراح لا يتماشى مع موقف حماس كجزء من الصراع على القدس.

وقال حمادة نصا ” نؤكد أن محاولات الاحتلال لقمع النفس المقاوم والرافض لوجوده في فلسطين والقدس على وجه الخصوص ستفشل، وأن إجرام الاحتلال ووحشيته لن تفلح في كسر صمود المقدسيين فوق أرضهم وفي بيوتهم وفي كل شبر من مدينة القدس. “

وأكد حمادة أن التزام الأهالي بات أقل قوة مما كان عليه فيما تحمل حماس الآن العبء على العدو الصهيوني.

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