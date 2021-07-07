تراند الفن: توقف مفاوضات الزمالك مع الرجاء المغربي بشأن ضم بن مالانجو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 مساءً - يواصل نادي الزمالك محاولاته من أجل التعاقد مع الكونغولي بن مالانجو، نجم فريق الرجاء المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الخط الهجومي للفريق الأبيض الموسم الجديد.

وحسب ما ذكرته صحيفة المنتخب المغربية، فإن الزمالك يكثف مفاوضاته من أجل ضم بن مالانجو، حيث تواصلوا مع وكيل أعماله، من أجل معرفة الطلبات المالية لنادي الرجاء، ومدى رغبة الفريق المغربي في التخلي عن خدماته.

وأبلغ وكيل بن مالانجو مسئولي الزمالك برفع سعر اللاعب، لتساوي 4 ملايين دولار، وهو الأمر الذي جعل المفاوضات تتوقف في بدايتها.

ويشترط النادي المغربي على وجود عرض مالي مغري من أجل الموافقة على بيع بن مالانجو، خاصة وإن الرجاء وقتها سيكون مطالبًا بتعزيز صفوفه بلاعبين جدد، لتعويض رحيل الكونغولي.

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