تراند الفن: وزيرة الصحة: إرسال 38 طنًا من المساعدات الطبية إلى دولة السودان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 مساءً - اعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إرسال 38 طنًا من المساعدات الطبية إلى دولة السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاع الصحي بالسودان، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الشحنة وصلت مطار الخرطوم صباح اليوم على متن 4 طائرات عسكرية بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية، لافتًا إلى أن المساعدات تضم 300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين، لدعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة فيروس كورونا بالسودان، بالإضافة إلى شحنة من الجرعات الكاملة لأدوية فيروس “سي” تكفي لعلاج 11 ألف مريض ضمن العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.

وأضاف أن الدكتور محمد جاد مستشار الوزيرة للعلاقات الصحية الخارجية أكد أن الدكتورة هالة زايد بصفتها رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، فقد قامت وزارة الصحة المصرية بتجهيز طائرة محملة بشحنة من أدوية التخدير والمستلزمات والمحاليل الطبية مقدمة من جامعة الدول العربية إلى دولة السودان، بقيمة 200 ألف دولار.

وذكر “مجاهد” أنه من المقرر أن تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مساء اليوم إلى دولة السودان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر والسودان لدعم وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين الشقيقين.

وأكد “مجاهد” استمرار الجسر الجوي بين دولتي مصر والسودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان لتلبية أي احتياجات دعمًا للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة.

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